وزارة التربية تسلمت من منظمة “اليونيسف” تجهيزات تطويرية حديثة

تسلمت وزارة التربية والتعليم العالي من منظمة “اليونيسف” تجهيزات تطويرية حديثة، خصوصا أجهزة كمبيوتر, حيث وصلت الى عدد من المدارس والثانويات الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية.

وتاتي هذه الخطوة كجزء من حملة وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين التجهيزات اللازمة للمدارس والثانويات في مختلف المناطق اللبنانية للنهوض بالمدرسة الرسمية و تعزيز البيئة التعليمية للطلاب.

وكانت وزارة التربية استطلعت حاجات المدارس والثانويات الرسمية ,التي تبين أن عددا كبيرا منها في حاجة الى أجهزة كمبيوتر وأجهزة عرض ومعدات أخرى تهدف إلى توفير وسائل تعليمية أفضل للطلاب. فتواصلت الوزارة مع منظمة اليونيسف وأمنت التمويل اللازم .وبناء عليه تمت عملية التسليم وسط ترحيب مديري المدارس والثانويات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام