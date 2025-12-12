كركي: مواصلة سياسة دعم الاستقرار الصحي

أكد المدير العام لـ”الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” في لبنان محمد كركي “مواصلة سياسة دعم الاستقرار الصحي عبر تأمين الموارد المالية اللازمة لمكاتب الصندوق وتقديم سلفات استثنائية للمستشفيات والأطباء بهدف تسهيل استقبال المرضى المضمونين دون تحميلهم أعباء استشفائية إضافية”. وتابع “قد أدت هذه السياسة إلى ازدياد عدد طلبات الموافقات الاستشفائية بعد توسيع التغطية الصحية إلى المستويات التي كانت قبل الأزمة”.

وفي هذا الإطار، أصدر كركي سلسلة قرارات في 12/12/2025 شملت:

-سلفات استثنائية لمكتبي زغرتا وشكّا بقيمة 1.26 مليار ليرة للمضمونين الاختياريين.

-ثلاث سلفات للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية 264 مليار ليرة:

-146 مليار ليرة للأعمال الجراحية المقطوعة.

-118 مليار ليرة للأعمال غير المقطوعة (الطبابة).

وأكد كركي “التزام الصندوق بنمط دفع سريع لا يتجاوز بضعة أيام، مع تشديد الرقابة على الفواتير والالتزام بالتعرفات الرسمية”، محذرًا من أن “أي مخالفة ستواجه بإجراءات صارمة قد تصل إلى وقف السلفات أو فسخ العقود أو الإحالة إلى القضاء، حفاظًا على المال العام وضمان حقوق المضمونين”ز

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام