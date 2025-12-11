القادة الأوروبيون يبحثون مع ترامب جهود “اللحظة الحاسمة” للسلام في أوكرانيا

أجرى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة أحدث جهود واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في ما وصف بأنه “لحظة حاسمة” في العملية.

وقال ترامب إن النقاش كان حيوياً، وإن الزعماء دعوه لإرسال ممثلين أمريكيين إلى اجتماع مقرر مطلع الأسبوع المقبل في أوروبا، بحضور الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، لمناقشة سبل المضي قدماً في العملية السياسية.

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن النقاش استمر نحو 40 دقيقة مع ترامب والقادة الأوروبيين لتحديد الخطوات القادمة في “مسألة تهمنا جميعاً”.

وأفادت بيانات منفصلة صادرة عن القوى الأوروبية الثلاث بأن الزعماء أشادوا بجهود الوساطة الأمريكية لتحقيق سلام راسخ ودائم في أوكرانيا، بعد ما يقرب من أربع سنوات على الغزو الروسي. وأكد البيان البريطاني أن القادة اتفقوا على أن هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا وشعبها وللأمن المشترك للمنطقة الأوروبية الأطلسية.

من جهته، أشار ترامب إلى أن المكالمة كانت “بعبارات قوية جداً”، لكنه لم يوضح تفاصيلها، معبراً عن استياءه من عدم إجراء انتخابات في أوكرانيا منذ سنوات، ووصف الوضع هناك بـ”الفساد الهائل”.

يأتي ذلك فيما تعمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب شركاء أوروبيين وأوكرانيا، على تنقيح المقترحات الأمريكية الأصلية، التي تتضمن تخلي كييف عن مساحات من أراضيها لموسكو، وتقييد طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والحد من حجم قواتها المسلحة، مع ضمانات أمنية حال التوصل لاتفاق سلام.

وأكدت الدول الأوروبية الثلاث أن العمل المكثف على خطة السلام مستمر وسيستمر في الأيام المقبلة، مشيرةً إلى اجتماع متابعة عبر الفيديو اليوم الخميس، سيحضره الرئيس زيلينسكي ضمن ما يعرف بـ”تحالف الراغبين” من الدول الداعمة لأوكرانيا.

المصدر: رويترز