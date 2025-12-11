الأونروا: يجب إزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، الخميس، أن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة يمكن تفاديها عبر تدفّق المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يمكّنهم من مواجهة فصل الشتاء “بأمان وكرامة”.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع منخفضاً جوياً شديداً يزيد الأوضاع الإنسانية تدهوراً وسط الدمار الواسع الناتج عن الحرب الهمجية المستمرة منذ عامين.

وقالت الأونروا في منشور على منصة إكس إن أمطار الشتاء تعود لتزيد المصاعب والمعاناة، مشيرةً إلى أن الشوارع المغمورة بالمياه والخيام المبتلة تفاقم الوضع المعيشي المتردي أصلاً.

وحذرت الوكالة من أن البرد القارس والاكتظاظ وانعدام النظافة ترفع من مخاطر انتشار الأمراض والعدوى.

وشددت على أن إزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية، بما فيها المواد الطبية واحتياجات المأوى، كفيل بمساعدة العائلات على تجاوز فصل الشتاء “بأمان وكرامة”.

المصدر: الأناضول