الأربعاء   
   10 12 2025   
   19 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:23
ArEnFrEs

    لبنان

    إضراب جزئي في سرايا صيدا

      نفّذ الاربعاء عدد من رؤساء الإدارات العاملة في سرايا صيدا إضرابًا عن العمل.

      وقد التزمت دوائر تعاونية الموظفين، الاقتصاد، التربية، الشؤون الاجتماعية، النفوس، الأشغال، المساحة، العمل ومحافظة الجنوب بالإضراب عبر الحضور إلى مكاتبهم من دون استقبال معاملات المواطنين، وذلك بهدف إيصال رسالة إلى المعنيين بضرورة الإصغاء إلى مطالبهم ووضع حدّ لمعاناتهم المعيشية.

      في المقابل، جدّد رؤساء دوائر الصناعة، التنظيم المدني، الصحة، المالية والزراعة موقفهم بعدم الالتزام بالتحرّك، إلى حين توحيد القرار والاتفاق على تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء للهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارات العامة.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

