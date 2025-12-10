الأربعاء   
    لبنان

    الجمارك اللبنانية: ضبط أكثر من 50 دراجة نارية مخالفة لشروط الاستيراد

      أعلنت المديرية العامة للجمارك في لبنان في بيان لها الأربعاء أنه تم ضبط أكثر من 50 دراجة نارية مخالفة لشروط الاستيراد داخل مستودع في بيروت.

      وقال البيان إنه “بعد عملية رصد ومتابعة، ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك بيروت مستودعا يقع ضمن نطاق محافظة بيروت يحتوي على عدد كبير من الدراجات النارية التي تفوق 50 دراجة مخالفة لشروط الاستيراد، حيث تم حجز الدراجات ونقلها من المستودع”.

      وتابع البيان “تستكمل القوى الجمركية التحقيقات والمتابعة مع الجهات المعنية لمنع إدخال أو بيع مثل هذه الدراجات في الأسواق المحلية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

