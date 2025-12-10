بكين تدعو واشنطن إلى “إطالة قائمة التعاون وتقليص قائمة المشكلات”

أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هه لي فنغ، أن بلاده والولايات المتحدة “بحاجة إلى إطالة قائمة التعاون وتقليص قائمة المشكلات”، في رسالة جديدة تدفع نحو الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وجاءت تصريحات هه، وهو أيضاً عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال لقائه في بكين مع كريغ ألين، المستشار الأقدم في مجموعة كوهين للاستشارات العالمية.

كما وأشار إلى أن قادة البلدين أجروا منذ مطلع العام عدة اتصالات هاتفية وعقدوا لقاءً ناجحاً في بوسان بكوريا الجنوبية، ما أفضى إلى “تفاهمات مهمة” ينبغي البناء عليها.

وأكد هه أن الصين، وهي تستعد لإطلاق الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026 – 2030)، ستواصل توسيع سياسة الانفتاح عالي المعايير، مرحّباً بدخول المزيد من الشركات الأميركية للاستثمار والعمل في السوق الصينية، بما يتيح “تنمية مستقرة وسليمة ومستدامة” للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

من جهته، أعرب كريغ ألين عن استعداده للقيام بدور “الجسر” لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، مؤكداً اهتمام مجتمع الأعمال الأميركي بمتابعة فرص الاستثمار في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل مساعٍ مستمرة من الطرفين لإدارة التوترات وبناء مسارات تعاون جديدة، خصوصاً في الملفات الاقتصادية والتجارية التي تشكل العمود الفقري للعلاقات الثنائية.

