كشافة الإمام المهدي (عج) في الكورة تحتفل بميلاد السيد المسيح

شارك فوج الإمام علي (ع) في كشافة الإمام المهدي (عج) في الكورة، في مراسم إطلاق زينة ميلاد السيد المسيح (ع) في بلدة بحبوش، في حضور الأب جوزيف عبود، وإمام البلدة الشيخ حسين سليم الحاج يوسف، ومختار البلدة ميلاد جبور، وممثلي جمعية PPO، وجمع من أهالي البلدة والجوار.

وأكد الحاضرون، “ضرورة تعزيز التضامن الوطني في ظل ما يجري من حولنا من تحديات”، مشددين على أن “الكورة كانت وما زالت وستبقى نموذجا للعيش الواحد، والإلفة، والمحبة، ورافضة لخطاب الكراهية والفتنة بين أبناء الوطن الواحد”.

كما عبرت كشافة الإمام المهدي عن تمنياتها بأن تحمل مناسبة ميلاد السيد المسيح (ع) الخلاص لكل الشعوب المقهورة والمظلومة من الحروب التي تشنها قوى الظلام والقتل في العالم.

المصدر: الوكالة الوطنية