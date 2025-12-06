السبت   
    لبنان

    الجيش اللبناني يوقف 6 أشخاص بسبب اشكال مع قوات اليونيفيل

      أوقف الجيش اللبناني 6 أشخاص متورطين في اعتداء على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على طريق الطيري – بنت جبيل، ليل 3-4/12/2025.

      وقال بيان لقيادة الجيش – مديرية التوجيه إن الاعتداء أدى إلى تضرر آلية تابعة للقوات الدولية، من دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها، وقد باشر الجيش فوراً متابعة الموضوع لملاحقة الفاعلين.

      وشددت قيادة الجيش على خطورة أي اعتداء على اليونيفيل، وأكدت أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين، كما لفتت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار.

      وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.​

      المصدر: الوكالة الوطنية

      وفد من مجلس الأمن الدولي يزور جنوب لبنان للاطلاع على الأوضاع

      كشافة الإمام المهدي (عج) في الكورة تحتفل بميلاد السيد المسيح

      هيئات وجمعيات بيروتية تؤكد رفضها تقسيم بلدية بيروت إلى ثلاث بلديات

