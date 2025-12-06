هيئات وجمعيات بيروتية تؤكد رفضها تقسيم بلدية بيروت إلى ثلاث بلديات

عقدت هيئات وجمعيات وفاعليات بيروتية اجتماعًا في مقر منتدى أمناء بيروت في فردان، لعرض التقارير الميدانية والبيانات الواردة من الدوائر المختصة، وتقييم الوضع الخدماتي والبيئي والبنى التحتية في مناطق العاصمة، ووضع خطة عمل لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الملحّة.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين والممثلين عن النواب والمنتديات والجمعيات، بينهم عضو مجلس بلدية بيروت محمود الجمل، ومحي الدين عانوتي ممثلاً مكتب الرئيس تمام سلام، ولمى الوزان ممثلة النائب إبراهيم منيمنة، والدكتورة نسرين فرهود ممثلة النائب نبيل بدر، والمختصون القانونيون والاجتماعيون من منتدى أمناء بيروت وعدد من الجمعيات المدنية.

وأكد المجتمعون ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الجارية وتشديد الرقابة على الأعمال لضمان جودتها، مع وضع آلية متابعة دورية لتقييم التقدم ومعالجة أي عوائق، بما ينعكس مباشرة على الواقع الحياتي في العاصمة.

وشددوا على أنّ الهدف من الاجتماع هو تحسين إدارة البلدية وأدائها، بعيدًا عن أي موقف سياسي ضد البلدية أو المحافظ، مشيرين إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المعنية.

وتوقف المشاركون عند القانون المقترح من أحد الأحزاب لتقسيم بلدية بيروت إلى ثلاث بلديات، مؤكدين رفضهم القاطع لهذا الطرح لما له من انعكاسات سلبية على وحدة العاصمة، مثمنين دعم الرئيس نواف سلام لمسار الحوار والإصلاح.

كما أُعلن عن تشكيل لجنة متخصصة من قانونيين ومحامين لمتابعة الجوانب القانونية والإدارية، على أن يُعقد اجتماع ثانٍ لاستكمال النقاش وبلورة الموقف النهائي.

وختم المجتمعون بتأكيد التزام بلدية بيروت خدمة المواطنين والعمل بشفافية، واعتبروا أن حماية وحدة العاصمة وتعزيز أداء مؤسساتها هو الهدف الأساسي بعيدًا عن التجاذبات السياسية، لما فيه مصلحة بيروت وسكانها.

المصدر: الوكالة الوطنية لاعلام