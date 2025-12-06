السبت   
   06 12 2025   
   15 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 06:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    فلسطين | إصابة رضيع بالاختناق إثر قنابل غاز أطلقها الاحتلال جنوب نابلس

      أصيب طفل فلسطيني رضيع بالاختناق، ليل الجمعة السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة مادما جنوب نابلس.

      وأفاد مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، أنّ طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة بالاختناق لطفل رضيع عمره 20 يومًا، نتيجة استنشاقه الغاز خلال اقتحام الاحتلال لمادما، ونقلته إلى المستشفى للعلاج.

      من جانبه، أوضح رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه المنازل، وأجبرت أصحاب المحال التجارية وسط البلدة على إغلاق أبوابها.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      اسبانيا | ردود فعل الإسبان على انسحاب بلادهم من مسابقة يوروفيجن احتجاجًا على مشاركة “إسرائيل”

      اسبانيا | ردود فعل الإسبان على انسحاب بلادهم من مسابقة يوروفيجن احتجاجًا على مشاركة “إسرائيل”

      الضفة الغربية: صمود فلسطيني وأمل بالعودة

      الضفة الغربية: صمود فلسطيني وأمل بالعودة

      مقتل ياسر أبو شباب يكشف إجماعاً شعبياً ضد الخيانة

      مقتل ياسر أبو شباب يكشف إجماعاً شعبياً ضد الخيانة