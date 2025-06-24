الثلاثاء   
   24 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 17:24
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    لبنان

    كنعان بعد جلسة لجنة المال : استكمال النقاش غدا ببند صندوق القضاة وتعويضات نهاية الخدمة


      قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان : “ان استكمال النقاش غدا ببند صندوق القضاة وبنود تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي وإعفاءات المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية بعد تسلّمنا توضيحات وزارة المال ووزارة العدل لأن هناك مصلحة عامة ببتهم إذا أمكن قبل الجلسة التشريعية الاثنين”.

      ولفت الى انه “ستتم دعوة المرجعيات المالية من وزارة المال وحاكم مصرف لبنان وهيئات اقتصادية وعمالية لجلسة لتحديد مؤشرات الوضع المالي والاقتصادي واولويات المرحلة بعيدا عن الاجتزاء”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام