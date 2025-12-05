الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة

في الضفة الغربية، أصيب فتى فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مساء أمس في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي سياق متصل، نفّذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة فجر الجمعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة، بينها بيت لحم وجنين وسلفيت ورام الله والخليل. وشهدت العملية اعتداءات على الأهالي وتفتيشًا عنيفًا للمنازل، إضافة إلى اعتقالات في مخيم الجلزون ومناطق متفرقة. كما اندلعت مواجهات ليلية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت بكثافة، فيما ردّ الشبان بإشعال الإطارات.

كذلك، هاجم مستوطنون فجر اليوم الجمعة بلدة الطيبة شرقي رام الله، وأضرموا النار في مركبتين قبل انسحابهم بعد تصدي شبان البلدة لهم، وفق ما أفادت مراسلة الجزيرة.

وتواصلت اعتداءات المستوطنين في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، من خلال جرف أراضٍ زراعية واقتلاع أشجار زيتون، ترافقا مع منع قوات الاحتلال المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بالمنطقة.

يأتي ذلك في وقت قالت هيئة الجدار والاستيطان إن المستوطنين نفذوا نحو 621 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي.

ومن الضفة الغربية، يطلعنا مراسل المنار خالد الفقيه على أبرز التطورات

المصدر: موقع المنار