عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 5-12-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 5-12-2025.

الأخبار

“إسرائيل” تردُّ بالغارات.. وعون وسلام يُصِرَّان: بري شاركنا اختيارَ كرم

الخطة – 2: نقل القوات الدولية لمحاصرة لبنان شرقًا وشمالًا

المانحون لا يريدون مساعدة الجنوبيين!

عمر ميقاتي: حين رحل زياد شعرت بأن نصف البلد الذي أحبّه قد غاب

كتاب طال انتظاره عن رائد المسرح اليومي: نزار ميقاتي.. ذاكرة الخشبة اللبنانية

حماس تُواصل العمل بنظام “الطوارئ”

نهاية أبو شباب: اليوم التالي ليس للعملاء

من لم تُقعِده الحرب أقعدتْه تبعاتها: 30 ألف معوّق في غزّة

البناء

غارات “إسرائيلية” تسقط أوهام سحب الفتائل والذرائع مع تعيين كرم في الميكانيزم

عون: صالحيّات التفاوض محصورة بملفات الاعتداءات والانسحابات والأسرى

خطأ عراقي تمّ تصحيحه وفتح التحقيق حول وضع حزب الله على لوائح الإرهاب

اللواء

تقرير الجيش يفضح مزاعم “إسرائيل”: إنجازات موثقة جنوبي الليطاني والرشيدية والبداوي

العدوان الجوي لم يهز إيجابيات الميكانيزم.. وسلام يبحث مع بعثة مجلس الأمن بدائل “اليونيفيل”

بين الضغوط والتهديد: خيار لبنان العقلاني

السفير كرم في لجنة الميكانيزيم.. انتقال النقاش من الطابع العسكري إلى الأمني والسياسي وأعضاء مجلس الأمن اليوم في لبنان للمعاينة الميدانية

صحيفة “إسرائيلية”: مقتل أبو الشباب يعزز قوة حماس

وفد مجلس الأمن في دمشق لدعم وحدة سورية وسيادتها

الديار

عام على سقوط نظام الأسد: ما الذي تغير في واقع اللجوء السوري إلى لبنان

“إسرائيل” ترد على “الإيجابية” اللبنانية: التفاوض “تحت النار”

البابا طالب بادرة “حسن نية”.. ومخاوف من تضليل أميركي

الجمهورية

لبنان في زمن اختبار الهدنة

تقرير الجيش: المرحلة الأولى في أواخرها

هل تحولت “الضربة” إلى مفاوضات؟

تسمية كرم بين الهواجس والتطمينات

ماكرون يحثّ شي على المساعدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

البناء

قال مرجع سياسي إن البيان الرئاسي حول مهام التفاوض المنوطة بالسفير السابق سيمون كرم بدّد كثيراً من القلق رغم إدراك الجميع أن نصوص الدستور والقوانين تحول دون أن تكون للمهمة أبعاد أخرى، لكن رسم الإطار مسبقاً بوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب وإطلاق الأسرى يجعل مقياس النجاح والفشل على هذا الأساس في عهدة الرأي العام لمعرفة ما إذا كانت الاستجابة لخيار التفاوض خطوة موفقة أم أنها مجرد وهم؛ والسؤال هل من مهلة للنجاح أم أن الاحتلال يستطيع استثمار الوقت لتدمير المزيد من المنازل وإخلاء المزيد من القرى مطمئناً أن الانسحاب من هذا المستوى التفاوضي لن يتمّ كما ان تعليق تنفيذ حصر السلاح جنوب الليطاني حتى تتوقف الاعتداءات الذي اقترحه قائد الجيش لم يلق أذناً صاغية؟ وماذا عن ربط إعلان نهاية المرحلة الأولى من حصر السلاح المتعلقة بجنوب الليطاني بانتشار الجيش على الخط الأزرق واشترط أي مرحلة ثانية بتحقيق ذلك؟

قالت مصادر فلسطينية إن مجموعات تعمل مع العميل ياسر أبو شباب الذي قتل أمس، تواصلت مع المقاومة طلباً لترك مهمة التخلص منه لها إذا رفض الاستجابة لدعوته إلى إعلان التراجع عن التعامل مع الاحتلال، وإن مجموعة أخرى من عائلته فعلت الشيء نفسه وإن المقاومة تركت لهما الأمر، ويبدو أن إحداهما تولّت أمره بعد رفضه إعلان الانسحاب من خيار التعامل مع الاحتلال ولا مانع من أن يكون ثمّة تنسيق بين المجموعتين وهما تعرفان بعضهما جيداً، واعتبر أن الأهم من نهاية قصة هذا العميل هو سقوط خيار التعامل الذي أدّى إلى هذه النهاية عبر مواقف فلسطينية بين مجموعات محليّة تمّ التغرير بها أو عائلة تمّ استخدام اسمها والإساءة إلى سمعتها.

الجمهورية

أصدرت جهة قضائية قراراً تاريخياً بكسر قرار سلطة تنفيذية وإعادة أملاك بحرية إلى الدولة في منطقة في جبل لبنان، لكنّها لم تكسر قرار إشغال منطقة أخرى صدر قرار إشغالها في اليوم عينه لإشغال الاولى.

لعب سفير غربي بارز تسلّم مهامه حديثاً، دوراً رئيسياً في تحقيق خرق إيجابي في ملف حسّاس له أبعاد أمنية وإقليمية، بعيداً من الأضواء.

لوحظ شيء من الجفاء بين مسؤولَين كبيرَين، ولم تفلح نصيحة أحد المستشارين البارزين بتفادي ظهور ذلك أمام عدسات المصورين الإعلاميّين.

اللواء

تحولت مراقبة إلتزام المولِّدات الكهربائية إلى ما يشبه المطاردة بين أجهزة أمنية وأصحاب هذه المولِّدات الذين لا يلتزمون بالتعرفة الرسمية.

الديار

رأت مرجعية روحية أنه إذا كان من عنوان لبناني يمكن اطلاقه على حفل إستقبال البابا ليون الرابع عشر في القصر الجمهوري، فهو “كسر الجليد”، اذ سمحت المناسبة بحصول لقاءات مباشرة بين الكثير من الخصوم، وعقد “خلوات عالواقف”، بين شخصيات منقطعة عن التواصل فيما بينها، آملة أن يكون اللقاء قد فتح أبواب الحوار واللقاء من جديد.

كشفت مصادر سياسية ان مهمة رئيس الوفد اللبناني الى لجنة “الميكانيزم”، السفير السابق، سيمون كرم محددة بأربعة أهداف، بحسب ما تبلغه من المعنيين، وهي العمل على: اولا، وقف الاعتداءات الاسرائيلية، ثانيا، تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة، ثالثا، تحرير الاسرى، رابعا، مناقشة ترتيبات أمنية مرحلية تؤسس لاستقرار دائم في الجنوب، معتبرة أن لبنان غير معني بأي كلام آخر خارج هذه البنود.

أثار اتهام “الاعلام الاسرائيلي”، الموفدة الاميركية، مورغان اورتاغوس، بالتحريض على استهداف التشييع في المدينة الرياضة، الكثير من علامات الاستفهام، لجهة التوقيت، والاهداف، خصوصا ان اورتاغوس تصنف بصديقة “اسرائيل”. فمن هي الجهة التي تريد “إخراجها” من المعادلة، المستوى الامني أم السياسي؟

