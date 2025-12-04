الخميس   
   04 12 2025   
   13 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بحرية حرس الثورة الإسلامية في ايران تجري مناورات واسعة في الخليج ومضيق هرمز

      أعلنت بحرية الحرس الثوري الإسلامي الايراني عن إجراء مناورات بحرية باسم الشهيد محمد ناظري في الخليج.

      ولفتت إدارة العلاقات العامة في بحرية الحرس إلى أن المناورات في الخليج والجزر الثلاث ومضيق هرمز وبحر عُمان ابتداءً من اليوم ولمدة يومين. وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري أن مناورات “الاقتدار” التي ستنفذها بحرية الحرس ستشهد اختبار الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيرة في ظل حرب إلكترونية كاملة.

      ومن طهران، ينضم إلينا المختص في الشأن الايراني مختار حداد للحديث عن أبعاد هذه المناورة

      المصدر: موقع المنار