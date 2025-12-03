وفد من الحوزة العلمية في قم بحث مع “تجمع العلماء” في عقد مؤتمر عن شخصية السيد نصرالله

استقبل “تجمع العلماء المسلمين” في مركزه بحارة حريك، وفدا من الحوزة العلمية في قم المقدسة، مؤلفا من الأمين العام لمجمع أمناء الرسل الشيخ رضا الإسكندراني، مدير اللجان العلمية في المجمع الشيخ محمد تقي الرباني ومدير قسم الندوات في الحوزة الدكتور حسن عبدي بور، وكان في استقبالهم رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله وأعضاء من مجلس الأمناء والهيئة الادارية.

الإسكندراني

وأشار بيان للتجمع، الى أن الإسكندراني أوضح أن “سبب الزيارة للبنان بشكل عام وللتجمع بشكل خاص، أن هناك نية لدى مجمع أمناء الرسل لإقامة مؤتمر يتناول شخصية الشهيد الأقدس سماحة السيد حسن نصرالله رضوان الله تعالى عليه، على أن يُعقد بشكل متزامن بين لبنان وإيران وربما العراق، وأن المجمع كان عقد مؤتمرا منذ عامين بتكريم آية الله السيد مهدي الخرسان في العراق، وأنه في وارد إقامة مؤتمرات فكرية لسبع قامات علمية كبيرة وعلى رأسهم سماحة الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله قدس سره، وذلك بالتعاون مع شتى الجهات العلمية والثقافية كمجمع التقريب بين المذاهب ومجمع أهل البيت ومؤسسة الإرشاد للتربية والتعليم”.

وقال: “نأمل أن يشاركنا تجمع العلماء المسلمين في هذا النشاط بأن يحضر في مؤتمر إيران ويقيم مؤتمرا مماثلا في لبنان، خصوصا أن سماحة السيد حسن نصر الله بذل جهدا عظيما في لبنان وأرسى مؤسسات علمية وفكرية، زرنا بعضها، هذه الإنجازات إن لم تؤخذ على محمل الجد وتبين للعالم فستتعرض شخصية السيد حسن نصر الله إلى التشويه والتحريض من خلال تعريفه من قبل أعداء الأمة على أنه شخصية إرهابية، بينما الواقع معاكس تماما، فهو شخصية إنسانية لها أبعادها لا سيما في رفع الظلم ونشر العدالة ونصرة المستضعفين”.

وأوضح أنهم بدأوا بالمؤتمر ووصلهم “ما يقارب 220 مقالة حول شخصية سماحته، وقد حددوا عشرين موضوعا وعنوانا لإبراز هذه القامة الرائدة، ولكل جانب من شخصيته لجنة يترأسها خبير ليُصار لاحقا إلى إصدار كتاب يوثق ما جُمع، على سبيل المثال خدماته وتقديماته التي شهد لها المسيحيون والسنة وغيرهم من الطوائف الأخرى، ونهجه في التقريب بين السنة والشيعة وتعليماته في هذا المجال”.

عبد الله

من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين”: “الفكرة جليلة وعظيمة، بل هي من صلب اختصاصنا في تجمع العلماء المسلمين أن نخلّد شخصيات قامت بإنجازات عظيمة وبالتالي هي تصب في إحياء أمر الإسلام عبر إحياء ذكر ونهج قياداته الفكرية والثقافية”.

أضاف: “التجمع مستعد للمساهمة والمساعدة في إنجاح هذا المؤتمر في إيران. أما في لبنان فإقامة المؤتمر مع إبداء استعداد التجمع لإقامته هو مرهون بالتطورات الأمنية، ولكننا سنعمل على الإعداد للمؤتمر وإذا ما توافرت الظروف سنعقده إن شاء الله”.

ولفت البيان الى أن “اللقاء اختتم بالاتفاق على استمرار التواصل حتى إنجاح عقد المؤتمرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام