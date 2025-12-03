على وقع تهديدات العدو.. انطلاق اجتماع لجنة “الميكانيزم” في رأس الناقورة

بدأ صباح اليوم في مقرّ قوات الأمم المتحدة في رأس الناقورة اجتماع لجنة الميكانيزم المعنية بمتابعة تنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية على الحدود الجنوبية. ويشارك في الاجتماع وفد من الجيش اللبناني، إلى جانب السفير سيمون كرم الذي يترأس الوفد اللبناني، وبحضور المنسقة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى جانب ممثلين عن “اليونيفيل”.

ويبحث الاجتماع التطورات الميدانية على الحدود والإجراءات المرتبطة بتثبيت الاستقرار، إضافة إلى البنود التقنية المتعلقة بآلية التواصل بين الأطراف المعنية.

وفي هذا الإطار، تغض لجنة «الميكانيزم» الطرف عن آلاف الاعتداءات والخروقات لوقف إطلاق النار التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام، إذ أشارت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن عدد هذه الخروقات تجاوز 10 آلاف خرق جوّي وبري.​

واستهدفت هذه الخروقات مناطق مدنية وسكنية وأدّت إلى استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين، وسط صمت من قبل اللجنة المعنية بالإشراف على وقف إطلاق النار، وعدم تحرك رسمي فعّال من الحكومة اللبنانية تجاه الدول المعنية للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات المتواصلة.

وتتوالى في الأيام الأخيرة التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان باحتمال شنّ عملية عسكرية جديدة، وفي هذا الإطار نقل موقع «والاه» الإسرائيلي عن «مصادر أمنية وسياسية» قولها إن «احتمالات التصعيد باتت مرتفعة».​

وبحسب الموقع نفسه، فإن «القيادة السياسية في إسرائيل وجّهت رسائل تهديد واضحة إلى لبنان عبر الوسطاء»، مضيفًا أن تل أبيب كانت تعتقد أن الضربة التي تلقّاها حزب الله خلال عدوان العام الماضي ستمنح الحكومة اللبنانية فرصة فعلية لفرض سلطة الدولة في الجنوب، «لكنّ النتائج جاءت معاكسة».

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + موقع المنار