لبنان

الأمن الداخلي: تدابير سير على أوتوستراد إميل لحود المسلك الشرقي – جسر “سوق الأحد”

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الاثنين عن القيام بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على أوتوستراد إميل لحود المسلك الشرقي، للسّير المتّجه من الصّياد باتجاه الكرنتينا (جسر سوق الأحد).

وقال البيان “نذكر بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على أوتوستراد إميل لحود المسلك الشرقي، للسّير المتّجه من الصّياد باتجاه الكرنتينا (جسر سوق الأحد) التي تُستكمل بتاريخ اليوم 23-06-2025 اعتبارًا من السّاعة 22،00 لغاية الساعة 24،00”.

واضاف البيان “ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور على المسلك المذكور طيلة فترة الأعمال على الشّكل التّالي:

تحويل السّير المتّجه من الصّياد إلى الكرنتينا، باتّجاه الأشرفيّة- أوتوستراد إلياس الهراوي، ومن مدخل سوق الخضار- سنّ الفيل باتّجاه الحبتور.

تحويل السّير القادم من سنّ الفيل أو الشيفروليه باتجاه الكرنتينا إلى الطّرقات المجاورة”.

وتابع البيان “يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، حفاظًا على السّلامة العامّة وتسهيلاً لحركة المرور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام