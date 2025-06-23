لبنان

وفد من حزب الله في صيدا زار مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وجرى البحث بمشاريع إنمائية

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر الاثنين رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر في مكتبه في صيدا، حيث جرى البحث بالاوضاع الانمائية في منطقة صيدا.

كما تم خلال اللقاء البحث في العديد من الخطوات لحل العديد من المشاكل الخاصة بالمياه في صيدا وبلدات الجوار.

وبالسياق، اشار ضاهر الى ان “المؤسسة قامت بتأهيل خط الصرف الصحي الرئيسي (collector) الذي يمر في مجرى المياه في عين الدلب، والذي يصب في محطة سينيق – صيدا، حيث شملت الاشغال استبدال خطوط الصرف الصحي المتضررة قطر 400 ملم من الباطون اضافة الى استحداث نقاط توزيع (ريكارات) والتي كانت تتسرب الى مجرى النهر”.

وتابع ضاهر انه “ضمن مشروع فصل وتحييد مياه الامطار عن مياه الصرف الصحي، والذي نفذته مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بالتعاون مع اليونيسف والبنك الألماني للتنمية kfw، تم تأهيل قناة القملة لتصريف مياه الشتاء، وشملت الاعمال صب حيطان الدعم والانشاءات الخرسانية وازالة التعديات عنها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام