لبنان

مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم السبت في 21-6-2025

منْ قَرَعَ طبولَ الحربِ لن يطربُهُ صداها، ومن أشعلَ النارَ في منطقةٍ لن ينجو من لظَاها..

وهو ما يعرفُهُ الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب وهو سببُ تردّدِهِ وهو يرى حليفَهُ المتهوّر بنيامين نتنياهو غارقاً بخيبتِهِ بفعلِ حربِهِ على الجمهوريةِ الإسلامية الإيرانية. لكنَّ ايرانَ الثورة واهلَها غيرُ آبهين للتهويلِ ولا منتظرين لمآلاتِ الأداء الأميركي الذي يُصنفوه أصلاً شريكاً كاملَ الأدوات والاهدافِ في الحربِ الصهيونيةِ المفروضةِ عليهم.

هي معركةُ الامةْ كما يراها اليمنيون وفيها نجاتُها، من فلسطين الى سوريا ولبنان واليمن واليومْ ايران، وعليه لن يكونَ الشعبُ اليمني على الحيادِ وسيضرِبُ جيشُهُ القواتِ الأميركية في بحارِ المنطقة إذا ما انضمَّت واشنطن للعدوان الصهيوني على ايران.

موقفٌ تُردِّدُهُ شعوب المنطقةِ وقواها الحيّة، التي ترى بالعدوانِ الصهيوني جريمةْ وبالمشاركةِ الأميركية مغامرةْ ستُشعلُ المنطقةَ وربَّما العالمْ..

ومع علْمِهِم بقوةِ الجمهوريةِ الإسلامية واحقيةِ معركَتِها كان موقفُ ممثلي منظمةِ المؤتمرِ الإسلامي في إسطنبول الرافضِ للعدوان الصهيوني، وكان اطمئنانُ الرئيسْ التركي رجب طيب اردوغان بأنَّ الشعبَ الإيرانيَ سينتصرُ في نهايةِ المطاف لأنَّ الحقَ إلى جانبِهِ، وهو يدافعُ عن سيادتِه.

اما الصهاينةُ الذين يَندبونَ السيادةَ والأمان في كِيانهِم المكشوفِ تماماً امامَ صواريخ البأسِ الإيرانية، فلم يعودوا يصدّقوا عنترياتِ قادتهم السياسيين ولا ضرباتِ قادتهم العسكريين الذين يضخِّمون تداعياتِها على المجتمعِ الإيراني، فيما هم يرون الإيرانيين متماسكين ثابتين مبادرين، ويرون مجتمعَهُم تهزُّهُ الصواريخُ وصافراتُ الإنذار، وهو مختبئٌ في كيانٍ شبهِ منعدمِ الحياة، يَرتجي الأميركي للدخولِ المباشِرِ معَهُ في حربِ الورطةِ التي ابتدأها.

حربٌ لن تنتهي وفقَ الحساباتِ الصهيونيةِ كما تؤكدُ الجمهوريةُ الاسلاميةُ الايرانيةْ، التي ترفضُ ايَّ حديثٍ عن مفاوضاتٍ دونَ الوقفِ الكاملِ للعدوان، وترفضُ كلَ تهديدٍ اميركي او ابتزاز، وتَعدُ بردٍ مقتَدِرٍ على ايِ حماقةٍ اميركيةْ، ولن تكونَ باقلَ مما تتكبَّدُهُ الحكومةُ الصهيونية.

المصدر: موقع المنار