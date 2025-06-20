عربي وإقليمي

إردوغان: النزاع بين إسرائيل وإيران يقترب من «نقطة اللاعودة»

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، أن الحرب بين «إسرائيل» وإيران تقترب بسرعة من «نقطة اللاعودة»، في وقت لا تزال الولايات المتحدة تنظر في إمكان توجيه ضربات إلى إيران.

وقال إردوغان «للأسف، تقترب الإبادة في غزة والنزاع مع إيران بسرعة من نقطة اللاعودة. ينبغي لهذا الجنون أن ينتهي في أسرع وقت»، محذراً من تداعياته على المنطقة وأوروبا وآسيا «لأعوام عدة».

وأضاف «من الضروري رفع اليد عن الزناد قبل وقوع المزيد من الدمار وسفك الدماء وسقوط ضحايا مدنيين وكارثة مروعة قد تؤثر على منطقتنا، وكذلك على أوروبا وآسيا لسنوات قادمة».

وجاءت تصريحاته في منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول المنظمة في نهاية الأسبوع.

من بين الحضور المرتقبين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومن المرجح أن تتصدر الحرب المستمرة مع إسرائيل جدول أعمال المحادثات التي تستمر يومين.

وكان إردوغان قد حذر في وقت سابق اليوم من أن الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى موجة هجرة تؤثر على أوروبا والمنطقة.

ونقل عنه مكتبه قوله في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن «دوامة العنف الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية قد تؤذي المنطقة وأوروبا من ناحية الهجرة مع احتمال تسرب نووي».

ورغم تصاعد المواجهة، قال مصدر من وزارة الدفاع التركية أمس لـ«فرانس برس» إنه لم تُسجل «زيادة» في أعداد القادمين من إيران، فيما لم تنشر السلطات التركية أي أرقام في هذا الصدد.

المصدر: مواقع