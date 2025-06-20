لبنان

السيد فضل الله: العدوان الاسرائيلي على إيران سببه دعمها للقضية الفلسطينية

قال السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت إن “العدوان الاسرائيلي على ايران هدفه الثأر منها لوقوفها مع الشعب الفلسطيني ودعم قضيته”.

ولفت السيد فضل الله الى ان “العدو الصهيوني اعتقد أنه قادر على تحقيق أهداف هذا العدوان من خلال اغتياله للقيادات العسكرية والأمنية والعلمية والاستهدافات التي يقوم بها لدفع إيران للاستسلام والقبول بالاملاءات والشروط التي تفرض عليها، لكن جاء الرد القوي على ذلك من الجمهورية الإسلامية ليؤكد لكل من يعنيهم الأمر أنها ليست سهلة المنال وأنها قادرة على رد هذا العدوان ومنعه من تحقيق أهدافه، متسلحة بإيمانها وتماسك شعبها وصموده والذي يثبت كل يوم وقوفه خلف قيادته وقواه العسكرية والأمنية، رغم كل الجراح التي نزفت وحجم الضربات التي يتعرض لها”.

وأمل السيد فضل الله أن “تؤدي المفاوضات التي تجري أو تلك التي ستجري إلى نتيجة تنهي هذه الحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية في إيران وتمنع من تداعياتها الخطيرة على صعيد المنطقة والعالم”.

وفي الشأن اللبناني، دعا السيد فضل الله “الدولة اللبنانية للقيام بدورها لوقف انتهاكات العدو الاسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار”، وحث “اللبنانيين على الامتناع عن أي خطاب استفزازي وإقصائي”، وتابع “ما سمعناه مؤخرا والذي يمس بطائفة متجذرة في هذا البلد وشاركت في بنائه وقدمت التضحيات الجسام ولا تزال من أجل سيادته وحرية إنسانه، إن من المعيب أن تخرج هذه الأصوات من دون أن تدان أو تتخذ الاجراءات بحق مطلقيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام