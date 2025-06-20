لبنان

العدو يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية.. تفجير منزلين في خرق هو الأول من نوعه منذ وقف اطلاق النار

واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، أفاد مراسل قناة المنار ان “مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام العباسية- صور في جنوب لبنان”.

من جهة ثانية، أفاد مراسل المنار ان “قوات العدو الاسرائيلي فجرت منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل بعد توغلها داخل الاراضي اللبنانية فجر الجمعة”.

واكد مراسل المنار ان “هذا الاعتداء هو الاول من نوعه منذ بدء وقف اطلاق النار مع لبنان وانسحاب قوات العدو الاسرائيلي”.

من جهتها، قالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “الطيران المسيّر الصهيوني أغار بعد منتصف ليل الخميس الجمعة على بلدة حولا الجنوبية”.

يذكر ان العدو الاسرائيلي يواصل بشكل شبه يومي انتهاكه للسيادة اللبنانية، وهذه الانتهاكات الصهيونية المتواصلة لاعلان وقف إطلاق النار وللسيادة اللبنانية ترسم علامات استفهام عن إمكانية حماية لبنان بالسبل السياسية والدبلوماسية امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: موقع المنار