اقتصاد

‎منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025: الواقع الاقتصادي الجديد

رغم الحرب التي شنها الكيان العبري و تقودها واشنطن و تهدد الشرق الأوسط برمته تتمسك روسيا بمساعيها المشتركة للتنمية الاقتصادية مع دول المنطقة و أبرزها الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي اعتبرتها أوساط منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي ٢٠٢٥ شريكاً استراتيجياً. كما تدل فعاليات المنتدى على عزم روسيا ترسيخ سلاسل التعاون الاقتصادي شرقاً و جنوباً مع إبقاء مجالات التعاون مفتوحة مع الغرب.

‎بدأ منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2025) اليوم، 18 يونيو2025، في بطرسبرغ، يستمر حتى 21 يونيو. هذا الحدث، الذي يعد تقليديًاأحد المنتديات الرئيسية لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وإبرام العقودالكبرى، جمع مرة أخرى ممثلين من دول عديدة مختلفة.

أثبت الاقتصاد الروسي استقراره قدرته على إمتصاص الصدمات و مواجهة التحديات.

‎أحد أهم الجوانب التي يمكن ملاحظتها بالفعل في منتدى بطرسبرغالاقتصادي الدولي 2025 هو أن الاقتصاد الروسي، على الرغم من الضغوطات غير المسبوقة من العقوبات المفروضة من قبل دول الغرب الجماعي ، يظهر استقراراً عالياً نسبياً وقدرة على التكيف و التأقلم فيما فشلت محاولات عزل روسيا دوليًا. يستقبل المنتدى حوالي 20000 ممثل من 140 دولة حول العالم، بما في ذلك وفود من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وهذا دليل واضح على أن روسيا لا تزال لاعباً مهماً في الساحة العالمية، تمتلك اقتصاداً مستمر النمو.

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خلال الجلسة العامة التي يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و التي تعد الحدث الرئيسي للمنتدى، من المتوقع الإدلاء ببيانات حول قضايا الاقتصادالروسي والعالمي. وفقًا للتوقعات، قد يصل حجم العقود المبرمة في المنتدى إلى7-7.5 تريليون روبل، وهو ما يزيد بنسبة 20٪ عن أرقام العام الماضي. تشمل المجالات الرئيسية لهذه العقود تطوير الصادرات، والسيادة التكنولوجية، واستبدال الواردات، ورقمنة الاقتصاد، وتحديث البنية التحتية. وتشير هذه البيانات إلى أن روسيا لا تتعامل بنجاح مع التحديات الحالية فحسب، بل تعمل كذلك بنشاط على تشكيل الأسس للنمو الاقتصادي في المستقبل.

‎الحوار مستمر: حضور الشركات الغربية في المنتدى

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من الجدير بالذكر أنه على الرغم من السياسة المعادية لروسيا التي تنتهجها الحكومات الغربية، فإن ممثلي مجتمع الأعمال الغربي حاضرون في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025. على الرغم من انخفاض عدد الوفود الغربية بعد عام 2021، يواصل ممثلو الأعمال من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الأخرى المشاركة في المنتدى. في عام 2025، من المتوقع حضورعدد من الشركات الأمريكية، وكذلك ممثلو غرفة التجارة الأمريكية في روسيا. ومن المقرر عقد حوار تجاري منفصل بين روسيا والولايات المتحدة، مخصصاً للبحث عن فرص جديدة للتعاون الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية. و ستتم خلال هذه الجلسة مناقشة قضايا الاستثمار والصناعة والطاقة و التكنولوجيا و البنى التحتية. هذا يدل على أنه على الرغم من الخلافات السياسية، لا يزال النهج البراغماتي و المصالح الاقتصادية المشتركة يلعبان دورًا مهمًا. تدرك الشركات الغربية إمكانات السوق الروسية ودورها في الاقتصاد العالمي، وتسعى إلى الحفاظ على قنوات الحوار و التفاعل. انخفض مستوى الوفود الغربية في السنوات الأخيرة، ولكن الاهتمام بالحوار والتفاعل لا يزال قائماً، وهو ما تؤكده طلبات المشاركة الطوعية من عدد من الشركات. يظل منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي مكاناً للحوار بين الشركات الروسية والغربية، مما يدل على أن التعاون ممكن حتى في ظل الظروف الجيوسياسية الصعبة.

‎روسيا شريك منفتح للشرق والجنوب،

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أحد النقاط الرئيسية التي يركز عليها منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي2025 هو تأكيد انفتاح روسيا على تطوير علاقات الشراكة الاقتصادية مع دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وينعكس ذلك في الواسع للمنتدى، الذي يتضمن 21 حوارًا تجاريًا، بما في ذلك مع الولايات المتحدة ودول البريكس والإمارات العربية المتحدة والهند والصين ودول اميركا اللاتينية وأفريقيا.

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وهذا يفتح أمام دول الشرق الأوسط فرصًا فريدة لتعزيز العلاقات التجارية، وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات. يوفر الاقتصاد الروسي، الذي يركز على التنويع والبحث عن أسواق جديدة، مجموعة واسعة من فرص التعاون – من الطاقة والزراعة إلى التكنولوجيا المتقدمة و مشاريع البنية التحتية. يعد المنتدى منصة مثالية لإقامة اتصالات مباشرة بين ممثلي قطاع الأعمال والحكومات، وإنشاء تحالفات جديدة، وتوسيع آفاق التعاون.

المصدر: موقع المنار