لبنان

عون للمبعوث الأميركي: لتثبيت الاستقرار جنوباً من خلال انسحاب الاحتلال من التلال الخمس

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون للمبعوث الأميركي السفير توماس باراك أن “لبنان يتطلع إلى دعم واشنطن لما يقوم به لاعادة النهوض على مختلف المستويات، وفي المقدمة تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال انسحاب القوات الاسرائيلية من التلال الخمس التي تحتلها ووقف الأعمال العدائية والتمديد لليونيفيل التي تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تطبيق القرار ١٧٠١”.

كما أكد الرئيس عون أن “الجيش المنتشر جنوبي الليطاني يواصل تطبيق القرار ١٧٠١ تطبيقاً كاملاً لجهة ازالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومنع اي وجود مسلح غير الأجهزة الامنية، لكن تعذر عليه استكمال مهمته نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها”.

كذلك، أوضح رئيس الجمهورية للسفير باراك أن “مسيرة الإصلاحات بدأت ولن تتوقف بالتزامن مع مكافحة الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها لتواكب التطور في مختلف المجالات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام