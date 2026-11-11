الرئيس عون يشدد على ضرورة الحفاظ على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية

اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون على ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية

وخلال استقباله وفدا من مبادرة “Leaders Club”، شدد على انه لا يمكن لاحد ان يكون سياديا ويدعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الامنية التي تعمل على حفظ الامن والاستقرار.

مواقف رئيس الجمهورية جاءت في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من مبادرة “Leaders Club” قدم له مبادرتين لمواجهة قضايا الساعة.

وزاريا، اطلع رئيس الجمهورية من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على مسار العمل لبدء تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، كما بحث مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان التطورات الراهنة في البلاد بالإضافة الى الوضعين المالي والاقتصادي. هذا والتقى النائب جميل عبود.

المصدر: موقع المنار