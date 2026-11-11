الأربعاء   
   11 11 2026   
   1 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 20:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    الرئيس عون يشدد على ضرورة الحفاظ على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية

    اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون على ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية

    وخلال استقباله وفدا من مبادرة “Leaders Club”، شدد على انه لا يمكن لاحد ان يكون سياديا ويدعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الامنية التي تعمل على حفظ الامن والاستقرار.

    مواقف رئيس الجمهورية جاءت في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من مبادرة “Leaders Club” قدم له مبادرتين لمواجهة قضايا الساعة.

    وزاريا، اطلع رئيس الجمهورية من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على مسار العمل لبدء تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، كما بحث مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان التطورات الراهنة في البلاد بالإضافة الى الوضعين المالي والاقتصادي. هذا والتقى النائب جميل عبود.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    جلسة تشاورية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الإدارة

    جلسة تشاورية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الإدارة

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 11\11\2026

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 11\11\2026

    الشيخ نعيم قاسم يدعو السلطة والقوى السياسية إلى إعمار لبنان وحمايته من الوصاية الأميركية

    الشيخ نعيم قاسم يدعو السلطة والقوى السياسية إلى إعمار لبنان وحمايته من الوصاية الأميركية