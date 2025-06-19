الصحف

عناوين واسرار الصحف ليوم الخميس 19 حزيران/يونيو 2025

العناوين

الأخبار:

إسرائيل تستعجل التدخّل الأميركي: قمنا بما علينا

الحرب على إيران تقسم أميركا | إدارة ترامب: صوت «الحمائم» يتراجع

-تركيا متمسّكة بـ«الديبلوماسية»: دعوات التدخّل لا تلقى تجاوباً

-تركيا متمسّكة بـ«الديبلوماسية»: دعوات التدخّل لا تلقى تجاوباً ترامب لا ييأس: في انتظار استسلام إيراني

خصوم حزب الله ينظّرون لمرحلة «ما بعد إيران»: حملة تهويل جديدة على المقاومة وعون

رجّي يُهين النواب ويُحرج «القوات»… ويعتذر!

البناء:

-ترامب يرى الحل الأمثل بمواصلة «إسرائيل» الحرب حتى تستسلم إيران تفاوضياً

-الخامنئي: إيران لن تستسلم وسوف تدافع عن حقها… وعراقجي ينفي أيّ تفاوض

الجمعة مفاوضات نووية إيرانية أوروبية ومجلس الأمن يناقش الحرب على إيران

النهار:

أسبوع أول حرب: لبنان على المفترق!

ترامب ونتنياهو تماه إلى حد تغيير النظام في إيران

مشروع OTT ديوان المحاسبة يصرّ على رفضه

اللواء:

موجات الصواريخ لم تهدأ بين تل أبيب وطهران.. وطيران إسرائيلي دائم في سماء إيران

ترامب لانتصار كامل في الحرب.. وعرقجي ينفي معلومات البيت الأبيض عن المفاوضات

كلام إيراني عن دور لحزب الله على طاولة الموفد الأميركي اليوم

مطار القليعات على جدول مجلس الوزراء.. وجولة أممية للتمهيد لطلب التمديد لليونيفيل

الديار:

أبواب جهنم تُفتح ببطء… نتنياهو يفشل في تدمير المنشآت النووية الأساسية

ماكرون: لا لإسقاط النظام الإيراني… فـوضى العراق لن تتكرر

بقاء اليونيفيل جنوب لبنان: لمنع سقوط الخط الازرق

الجمهورية:

واشنطن: يومان للحل أو التدخل

الحرب إلى الذروة هل ينأى لبنان؟

صراع إيران و”إسرائيل”: من الأسطورة إلى الجغرافيا السياسية الاسرار

اللواء:

همس

-أثار ما نُقل عن مسؤول إيراني حول تدخل حزب لله، إذا تدخلت الولايات المتحدة أجواء بلبلة واستياء في أوساط مختلفة رسمية وسياسية!

غمز

-تحدث تقرير أمني عن استمرار التنسيق والتعاون في ما خصّ تسليم أسلحة ومخازن للدولة اللبنانية، وآخر عملية تسليم جرت قبل 5 أيام مضت..

لغز

-تلعب الحسابات المالية والنفطية دورها لدى إدارة ترامب والمجموعات المالية الدولية، لجهة الخيارات الممكنة إزاء ما يجري في المنطقة..

البناء:

خفايا

-يعتقد دبلوماسي سابق عمل في واشنطن ويعرف الإدارات الأميركية والرئيس دونالد ترامب عن قرب أن قرار دخول أميركا الحرب قد اتخذ، لكن التعقيدات التي تحول دون الذهاب إلى الحرب تتصل بأمرين، الأول توحيد الوضع الداخلي المحيط بالرئيس ترامب حول القرار بمنح وقت كافٍ للتشاور وجعل خيار الحرب خياراً وحيداً بعد إقفال الفرضيات البديلة، والأمر الثاني وضع خطط وآليات احتواء المخاطر التي تترتب على الانخراط في الحرب مثل استهداف القواعد الأميركية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز وانعكاسات ذلك على سوق الطاقة ومخاطر امتلاك إيران لسلاح نوويّ رداً على الحرب، لكن الدبلوماسيّ لم يستبعد أن يلجأ الرئيس ترامب بعد أسبوع إلى حلّ وسط يتمثل بتسليم «إسرائيل» على سبيل الإعارة أكثر من قاذفة وأكثر من قنبلة من النوع الذي يستلزمه الهجوم على المنشآت النوويّة، وخصوصاً في موقع فوردو.

كواليس

-قالت مصادر فرنسيّة إن أحد أسباب موقف الرئيس الفرنسي المتمايز عن الموقف الأميركيّ في الحرب على إيران، كما وصفه الرئيس الفرنسيّ لمن سألوه خلال قمة السبعة الكبار هو أن فرنسا تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية، بينما أميركا خلف المحيطات بعيدة جداً عن مرمى هذه الصواريخ.

الجمهورية:

تسلّمت شخصية غير لبنانية ومعنية بملف حساس، تحذّر الاهتمامات الأخرى عمّا إذا كانت معالجة هذا الملف ستبدأ قريبًا، فأجابت بأنها لا علم لها بذلك.

كشف سفير دولة معينة في واشنطن أن شيئًا سيحصل في غضون هذا الأسبوع في دولة إقليمية سيجعل من عملية “البيدر” شيئًا بسيطًا بالمقارنة معه.

بدأ مسؤول مالي كبير يستحوذ على ثقة موظفين أغناهم على خوفهم بمكان من خلال إشاعة أجواء مفادها متدرجة تشير إلى أن لا إيجاد حلول ممكنة

المصدر: صحف