الأربعاء   
   18 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
   بيروت 16:49
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    لبنان

    مصرف لبنان: تمديد العمل بالتعميمين 158 و166 ورفع سقوف السحوبات النقدية

      أعلن مصرف لبنان في بيان له الاربعاء أنه “نظرا لاستمرار الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، وحرصًا منه على تلبية الحاجات المالية والإنسانية المُلحّة للمودعين ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، قرر تمديد العمل بالتعميمين رقم 158 و166، علماً أن العمل بهما كان من المقرر أن ينتهي في 30 حزيران 2025”.

      واضاف البيان انه “تم رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركيّ إلى 800 دولار أميركيّ نقدًا والسحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًّا إلى 400 دولارٍ أميركيّ نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026”.

      ودعا مصرف لبنان “للإسراع في إقرار القوانين الضامنة لحقوق المودعين”، واكد أنه “يتواصل مع الحكومة ومجلس النواب ويضع إمكاناته كافة لتحقيق ذلك”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام