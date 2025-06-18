الأربعاء   
   18 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
   بيروت 15:15
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    عربي وإقليمي

    الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني لا يُهدد وأي تدخل عسكري أميركي سيتبعه ضربة لا تعوّض

      أكد الامام السيد علي الخامنئي الاربعاء في رسالة متلفزة الى الشعب الإيراني ان “الأمة الإيرانية ستصمد في وجه الحرب المفروضة، كما ستصمد في وجه السلام المفروض ولن تستسلم أمام أحد”.

      وأشاد الامام الخامنئي “بموقف الأمة الإيرانية الثابت والشجاع والحكيم في مواجهة العدوان الصهيوني الخبيث والأحمق الأخير”، واعتبر ان “ذلك يشكل دليلا على نضج الأمة وقوة عقلانيتها وروحانيتها”.

      وأشار الامام الخامنئي إلى “التصريحات التهديدية والسخيفة للرئيس الأمريكي”، واكد أن “الأشخاص الأذكياء الذين يعرفون إيران والشعب الإيراني وتاريخها لن يتحدثوا مع هذه الأمة بلغة التهديد أبدا لأن الشعب الإيراني لن يستسلم”، واضاف “على الأمريكيين أن يعلموا أن أي تدخل عسكري أمريكي سيكون مصحوباً بلا شك بأضرار لا يمكن إصلاحها”.

      واضاف الامام الخامنئي “فليعلم الأميركيون ان الشعب الإيراني لا يرضخ ولا يُهدد وان أي تدخل عسكري لهم سيتبعه حتما بضربة لا تعوض”، وتابع “لقد أظهر الشعب الايراني انه متزن وشجاع أمام الهجوم الأبله والخبيث للعدو الصهيوني”.