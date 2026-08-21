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    عربي وإقليمي

    ورقة سياسية: ما بعد الهيمنة الأمريكية في رؤية الإمام الخامنئي

      تُعد المواجهة بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أعقد التحديات السياسية والاستراتيجية في العصر الحديث. وفي خضم هذه المواجهة، برزت رؤية الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس سره) كمنهجية متكاملة لا تكتفي بردود الأفعال التكتيكية، بل تغوص في الجذور التاريخية والعقائدية للصراع.
      تُقدم هذه الورقة قراءة لرؤية الإمام الخامنئي (حزيران 2025 – شباط 2026) في إدارة “الحرب التركيبية” ضد الولايات المتحدة، وتستشرف معالم النظام الدولي الجديد المتشكل بعد أفول الهيمنة الأمريكية.

      ما بعد الهيمنة الأمريكية في رؤية الإمام الخامنئيDownload

      المصدر: يوفيد

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