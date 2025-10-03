الجمعة   
   03 10 2025   
   10 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    “سيدٌ لغزة ولنا”… السفارة الإيرانية في لبنان تغير جداريتها الرئيسية

      أقدمت السفارة الإيرانية في لبنان، أمس الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على تغيير جداريتها الرئيسية في السفارة، حيث أزيحت اللوحة السابقة وتم تثبيت جدارية جديدة تحمل الشعار البارز: “سيدٌ لغزة ولنا” .

      ووفق بيان السفارة فإن تغيير الجدارية يعتبر خطوة “رمزية جديدة تعبّر عن عمق الارتباط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة”.

      وأضافت أن هذا الحدث يأتي تزامنًا مع الذكرى السنوية لعملية طوفان الأقصى، ومع إحياء ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيّه السيد هاشم صفي الدين.

      المصدر: موقع العهد

      مواضيع ذات صلة

      رئيس الجمهورية من ديوان المحاسبة: يجب الاسراع في بت ملفات الهدر والمخالفات المالية المتراكمة

      رئيس الجمهورية من ديوان المحاسبة: يجب الاسراع في بت ملفات الهدر والمخالفات المالية المتراكمة

      وزير المالية يبحث باستخدام قرض من البنك الدولي في قطاع الكهرباء

      وزير المالية يبحث باستخدام قرض من البنك الدولي في قطاع الكهرباء

      جلسة اللجنة الفرعية… جدل انتخابي ومصير اقتراع المغتربين

      جلسة اللجنة الفرعية… جدل انتخابي ومصير اقتراع المغتربين