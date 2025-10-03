“سيدٌ لغزة ولنا”… السفارة الإيرانية في لبنان تغير جداريتها الرئيسية

أقدمت السفارة الإيرانية في لبنان، أمس الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على تغيير جداريتها الرئيسية في السفارة، حيث أزيحت اللوحة السابقة وتم تثبيت جدارية جديدة تحمل الشعار البارز: “سيدٌ لغزة ولنا” .

ووفق بيان السفارة فإن تغيير الجدارية يعتبر خطوة “رمزية جديدة تعبّر عن عمق الارتباط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة”.

وأضافت أن هذا الحدث يأتي تزامنًا مع الذكرى السنوية لعملية طوفان الأقصى، ومع إحياء ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيّه السيد هاشم صفي الدين.

المصدر: موقع العهد