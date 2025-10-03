حمادة: الرئيس بري ميزان التوازن في لبنان وسنبقي البلد في سياقه المقاوم

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة أن “نحن لا نقارب ما يُحاك من استهداف للمجلس النيابي في التوصيف والتقييم تحت عنوان دولة الرئيس نبيه بري فحسب، لأن دولة الرئيس بري لا يمثل شخصًا أو رئيسًا يدير جزءًا من البلد، وإنما، بعلم وإقرار الجميع، يشكّل دائمًا البوصلة وميزان التوازن في لبنان من أجل كل لبنان”. وأضاف: “وبالتالي، إذا كان المراد استهداف هذا المرتكز من خلال استهداف المجلس النيابي وأدائه، فأنتم مخطئون وواهمون، وإنما تستهدفون أنفسكم والكيان المسمّى لبنان”.

كلام جاء النائب حمادة خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد السعيد على طريق القدس عصام محمد عبيد (غريب) في مجمع الإمام المجتبى (ع) في سان تيريز، بحضور مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق علي حمية، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وحذّر حمادة “البعض من اللعب بالنار، وأن يلتفتوا كي لا يغرقوا لبنان بأوهامهم تحت عناوين شتّى، منها أن يصبح الناخب في لبنان هو من لا ينتمي إلى هذا الوطن تحت عنوان مكشوف ومفضوح، والهدف أن نصل إلى واقع جديد في البلد قد لا يمثّل اللبنانيين بقدر ما يمثّل السلطات المختلفة التي تنضوي تحت المشروع الصهيو‑أمريكي لاستهداف لبنان”.

وشدّد حمادة على “أننا حريصون على وحدة هذا البلد وسيادته، وإن رهانات البعض على أوهام تشبه الرهانات السابقة سوف تسقط”. وتابع: “نقول لهم: لن تستطيعوا أن تحققوا أي هدف من أهدافكم يجعل لبناننا هذا في المشروع الصهيو‑أمريكي، وإننا سنبقي لبناننا في سياقه المقاوم والمواجهة، ضمن معادلة ذهبية ستظل بين الجيش والشعب والمقاومة. وسنبقى ثابتين من موقعنا المرتكز إلى الله تعالى، وإلى الحق الذي كرّسه الله والقانون والشرائع”.

وأكد حمادة أن “المشروع الصهيو‑أمريكي الذي يريد للمنطقة أن تكون جزءًا من خارطة نتنياهو الزرقاء لن يتحقق، وفي مقدّمته لبنان والشريط الذي كان يُعبّر عنه سابقًا بدول الطوق من سوريا إلى الأردن”. وأضاف: “إننا نحذر البعض في لبنان من اللعب بالنار والمضي في مسار التآمر والكيد، ونؤكد أننا بحكمتنا وبوعينا سنفشل كل سعي إلى التفرقة والفتنة”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله