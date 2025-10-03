عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025

العناوين
صحيفة الأخبار:
- رعد في بعبدا واليرزة.. وسلام ينتظر تقرير الجيش حول السلاح | أميركا تهمل لبنان: لا شيء نقوم به
- مجزرة الباشورة: يوم استُهدف المسعفون.. وهم نِيام
- الحكومة تجفّف مصادر مياه الجنوب!
- عون غير مهتمّ بالانتخابات ويُبعد عددًا من المستشارين
صحيفة البناء:
- رعد عند عون وهيكل ولغة الحوار.. وسلام: قضية صخرة الروشة لم تنته بعد!
- مطالبات لبنانية للحكومة بتحمل المسؤولية لتوفير الحماية للطبال والقادري ومسعود
- مئات الآلاف من الأوروبيين يملأون الشوارع تضامنًا مع نشطاء أسطول الصمود
صحيفة اللواء:
- بري لن يتراجع عن قانون الانتخاب الحالي.. واستجواب “متورطين” في “مخالفة” الروشة
- سلام يربط الأمان بـ “حصرية السلاح” ورعد في بعبدا واليرزة لمعالجة التباين
صحيفة الديار:
- عون يستقبل رعد على وقع احتمال التصعيد جنوبًا ولتعزيز السلم الأهلي
- التقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
صحيفة الجمهورية:
- عون ورعد: لمعالجة التباينات
- تطويق الخلافات لمنع الانفجار السياسي
صحيفة النهار:
- الكباش بين المقاطعين وبري إلى سقف قياسي.. تعزيزات للجيش جنوبًا تسبق تقريره للحكومة
صحيفة الشرق:
- عون وهيكل يستقبلان “الحزب” وخطة الجيش في أول جلسة للحكومة
الاسرار
صحيفة البناء:
خفايا
- أبدت جهات حقوقية دولية خشيتها على مصير النشطاء العرب المشاركين في أسطول الصمود الذين اختطفتهم قوات الاحتلال من المياه الدولية باعتبار أن النشطاء المنتمين إلى دول غربية سوف تقوم حكومات بلادهم بالتحرك السريع لضمان حريتهم وترحيلهم السريع إلى بلادهم وحكومة الاحتلال مضطرة لمراعاة الحكومات التي تقف معها وهي بغنى عن تعقيد العلاقات مع الحكومات التي تتّخذ موقفًا سلبيًا من حرب غزّة لكن ثمة شكوك حول تحرك الحكومات العربية للمطالبة بحرية مواطنيها وعلى الأسطول ودعت الجهات الحقوقية إلى تولي منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسؤولية ملف النشطاء العرب متمنية أن يقوم اتحاد المحامين العرب بالاتّصال بالمنظمة الأممية وتزويدها بالتفاصيل الخاصة بهؤلاء الناشطين خصوصًا الذين لا يحملون جنسية بلد آخر.
كواليس
- قال مصدر دبلوماسي عربي إن اعتراض أسطول الصمود من قوات الاحتلال تسبب بخسارة حكومة بنيامين نتنياهو الرصيد الإيجابي لدى الرأي العام الأوروبي عبر الإيحاء أن المطروح على الطاولة حل حقيقي لوقف حرب الإبادة وأن الأمر يتوقف على قبول حركات المقاومة وجاء الاعتداء على الأسطول الذي يضمّ مئات النشطاء الأوروبيين ليطلق حراكًا شعبيًا في الشوارع الأوروبية أقوى من كلّ ما سبق على خلفيّة اعتبار الاعتداء على الأسطول إهانة جماعيّة لأوروبا وحكوماتها وشعوبها وأطلق ضغوطًا على الحكومات للمطالبة بقطع العلاقات وإنزال العقوبات بكيان الاحتلال، وأن هذا المناخ يسمح للحكومات العربية بالتحرك الإيجابي مع قوى المقاومة لبلورة نص يستعيد الصيغة التي تمّ الاتفاق عليها بين الحكومات العربيّة مع الإدارة الأميركية وبدء التفاوض بين صيغة توصل إليها الأميركيون مع الكيان وصيغة توصل إليها العرب مع المقاومة باعتبار العرب والأميركي وسيطين وكلّ منهما يفاوض الجهة التي يفترض أنه يضمن التزامها.
صحيفة اللواء:
- تبيَّن أن وثائق مهمّة حول قضية المفقودين والمخطوفين والمساجين ضاعت بين الفروع والأجهزة بين لبنان وسورية.
- يواجه فريق نيابي مأزقًا لجهة الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلس النواب، مع إحالة الموازنة العامة إلى البرلمان.
- حمل تقرير أميركي على توم براك، ووصف دبلوماسيته بأنها “دبلوماسية عقارات”، ولا شأن لها بالدبلوماسية التي ترعى مصالح الدول.
صحيفة الجمهورية:
- أسرّ مصدر سياسي في جلسة خاصة، أنّ أزمة صخرة الروشة بدأت بسوء تواصل وtelephone cassé وانتهت بتكبير رأس من كلّ الأطراف.
- يُروّج وزير أنّه يقف خلف مطالب مهمّة مع وفد عربي خلافًا لوزير آخر، ويتّهمه بأنّه لم يُولِ أي اهتمام بقضية إنسانية مزمنة بلا حل.
- يُبدي وزير شغل مناصب خارجية خيبة أمله وندمه من العودة إلى ما سمّاها الرمال المتحرّكة، التي تحول دون إنقاذ البلد لا بل الدوران في المراوحة.
صحيفة النهار:
- تكثر الفضائح في عدد من النقابات الناشئة حديثًا والتي تتوسل التسميات النقابية لإمرار مصالح خاصة ومشبوهة أحيانًا.
- سأل نائب في “الثنائي” عن كيفية تعامل النواب المقاطعين للجلسات التشريعية مع جلسة اقرار الموازنة بعدما أحال الرئيس جوزف عون مرسوم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
- لا تزال مواقف سيارات في العاصمة تتفلت في فرض التسعيرة ناقضة ما حدده محافظ بيروت وبعيدًا من أي رقابة أو محاسبة.
- يتردّد أنّ إحدى الدول الخليجية لا تزال تتّخذ إجراءات صارمة في موضوع تأشيرات اللبنانين إليها لجملة ظروف واعتبارات لم تحسم بين البلدين.
- نائب في حزب الله أضيفت إلى مهماته متابعة ملف الإعلام والإشراف عليه، ورغم ذلك لم تتبدّد الخلافات الداخلية في القطاع.
- تدور نقاشات في صفوف “الجماعة الإسلامية” و”المشاريع الخيرية – الاحباش” حول استبدال نائبيهما في بيروت بوجهين جديدين.
