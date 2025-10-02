“الندوة الشمالية”: للتضامن مع ناشطي أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة

قال رئيس “الندوة الشمالية” في لبنان، فيصل درنيقة، في بيان له يوم الخميس “نعرب عن التضامن الكامل مع الدكتورة لينا الطبال (ابنة مدينة طرابلس في شمال لبنان)، وجميع الناشطين الأحرار الذين شاركوا في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة والذين يتعرّضون اليوم للاعتقال التعسفي من قِبل قوات الاحتلال الصهيوني، بسبب مواقفهم المشرّفة دفاعًا عن القضية الفلسطينية العادلة، وحقّ شعبها في الحرية والكرامة”.

وحيا البيان “الطبال وكل رفاقها الأحرار”، وأكّد أن “هذه الأصوات الحرة تمثّل ضمير الأمة، وأن اعتقالها لن يزيدها إلا إصرارًا على متابعة النضال من أجل فلسطين”، ودعا إلى “أوسع حملة تضامن شعبي ورسمي وإعلامي مع الدكتورة الطبال والمعتقلين معها، والضغط على المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية للإفراج الفوري عنهم، ورفع الحصار الجائر المفروض على غزة”، وتابع “الحرية للأسرى، والمجد لفلسطين، والنصر حليف المقاومين الأحرار”.

المصدر: بريد الموقع