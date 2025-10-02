الخميس   
    عربي وإقليمي

    الاحتلال الإسرائيلي يواصل تشديد القيود على المقدسيين بالتزامن مع “عيد الغفران”

    تواصل سلطات العدو الإسرائيلي فرض إجراءات مشدّدة على حركة الفلسطينيين في البلدة القديمة من القدس ومحيط المسجد الأقصى، بالتزامن مع ما يُسمّى بـ”عيد الغفران”.

    وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحالّ التجارية، الخميس، على إغلاق أبوابهم قسرًا، ونشرت عشرات الحواجز العسكرية في أحياء القدس القديمة والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى، ما أدّى إلى تعطيل الحياة اليومية للمقدسيين وتقييد وصولهم إلى أماكن العبادة والعمل”.

    في المقابل، وفّرت قوات الاحتلال تسهيلات واسعة للمستوطنين الصهاينة، الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وساحة البراق تحت حماية مشدّدة، وسط أجواء احتفالية ومسيرات نظّمتها جماعات استيطانية في المدينة.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

