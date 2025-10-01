الشيخ دعموش: المقاومة لن تسمح بعودة لبنان إلى زمن الضعف

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ علي دعموش، أن المقاومة ستواصل طريقها بكل عزمٍ وقوة، وهي واثقة بنصر الله، ومتيقّنة من صوابية خياراتها.

وفي كلمة له في فعالية “نمضي ولا نحيد”، الذي نظمتها الهيئات النسائية في حزب الله في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، شدد الشيخ دعموش على أن المقاومة لن تسمح بعودة لبنان إلى زمن الضعف والوهن، مؤكدًا أن سلاح المقاومة هو عنصر أساس في الدفاع عن لبنان ووجوده، ولن يُسلَّم تحت أي ظرف.

واعتبر أن هناك مسعى أميركيا– إسرائيليا لتحويل الجيش اللبناني إلى أداة في مواجهة المقاومة، داعيًا لإفشال هذه المحاولات.

الشيخ دعموش لفت إلى أن المقاومة ما زالت تتعافى وتزداد قوة وجهوزية، رغم التضحيات الكبيرة التي قدّمتها، وأكد أن اغتيال القادة لن يُضعف عزيمتها، ولن يكسر إرادة جمهورها.