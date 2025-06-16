لبنان

العلاقات الإعلامية في حزب الله دانت الاعتداء الصهيوني على التلفزيون الإيراني

دانت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان لها الاثنين “الجريمة الصهيونية النكراء التي استهدفت مبنى هيئة ‏الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وأدّت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من الإعلاميين والعاملين الأبرياء”، وعبرت عن “تضامنها الكامل مع المؤسسة وإدارتها وكوادرها”، وتقدمت “بأسمى آيات العزاء بالشهداء الذين ‏ارتقوا جرّاء هذا العدوان، سائلةً الله الشفاء العاجل للجرحى”.

ولفتت العلاقات الاعلامية الى ان “هذا العدوان الوحشي هو جزء من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت الحر المقاوم وطمس ‏صورة الحق والحقيقة وإخماد ثورة الشعب الإيراني المؤمن الواعي والمساند لقيادته”، وتابعت “هو تأكيد جليّ على ‏خوف العدو من الحقيقة الناصعة التي باتت الشعوب الحرة ترى معالمها بكل وضوح”.

وأشارت العلاقات الاعلامية الى “انّنا على ثقة أنّ هذه الجريمة الجبانة لن تُفلح في النيل من عزيمة الإعلام الإيراني أو من رسالته الإعلامية ‏المبدئية الشريفة، ولن يزيده إلا إصرارًا على مواصلة دوره في فضح جرائم ووحشية هذا السرطان الخبيث”.

ودعت العلاقات الاعلامية “جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والحقوقية، العربية والدولية إلى إدانة ‏هذه الجريمة الصهيونية اللاإنسانية والضغط لأجل وقف الاعتداءات المتكررة على الوسائل ‏الإعلامية والإعلاميين”.

المصدر: موقع المنار