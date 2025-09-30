ناصر الدين من قطر: لإعادة إعمار المراكز الصحية التي تضررت جزئياً أو دُمّرت كلياً جرّاء العدوان الصهيوني

تابع وزير الصحة العامة في لبنان، ركان ناصر الدين، زيارته إلى قطر، وعقد سلسلة لقاءات خلال مشاركته في “القمة العالمية للصحة النفسية” المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي هذا الإطار، عقد ناصر الدين اجتماعًا مع وزير الصحة العامة في قطر، السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، بحضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية في قطر، السيد شانت وارطانيان، والوفد المرافق، ووفد رسمي من وزارة الصحة العامة في قطر.

وتمحورت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة، واستهلّها الوزير ناصر الدين بشكر دولة قطر على دعمها المستمر للبنان على المستويات كافة، خصوصًا المستوى الصحي.

وعرض ناصر الدين تبادل الخبرات، ولا سيّما في مجال إدارة القطاع الصحي، حيث تبرز الخبرات اللبنانية المتقدّمة في هذا المجال.

وفي ما يخصّ الأوضاع الصحية الطارئة، طلب الوزير ناصر الدين “دعم دولة قطر في إعادة إعمار المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تضررت جزئياً أو دُمّرت كلياً جرّاء الحرب الأخيرة على لبنان”، مؤكّدًا “الحاجة الماسّة لاستعادة كامل القدرة التشغيلية لهذه المنشآت الحيوية”.

كذلك، التقى الوزير ناصر الدين المدير العام لـصندوق قطر للتنمية، السيد فهد بن حمد السليطي، في مقر الصندوق بالدوحة.

وتناول البحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الصحي اللبناني. وشكر الوزير ناصر الدين السيد السليطي على “ما يقدّمه الصندوق من دعم مستمر، ولا سيّما ما وفّره في السنوات الأخيرة من دعم للمستشفيات الحكومية بالمحروقات، إضافة إلى تمويل إنشاء مبنى جديد للمستشفى الحكومي في الكرنتينا”.

وشمل البحث إمكان تنفيذ مشروع ترميم وتأهيل مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي، وذلك استكمالًا للمحادثات التي تمّت حول هذا الملف خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد الصندوق إلى لبنان.

وتم التوافق على بدء الخطوات التنفيذية لإبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة وصندوق قطر للتنمية، حيث أبدى الوزير ناصر الدين استعداد الوزارة لمشاركة خبراتها مع الصندوق، لا سيّما في مجالات إدارة الأزمات والكوارث والأوبئة، بهدف تعزيز التبادل المعرفي بين الجانبين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام