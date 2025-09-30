مهرجان «الأمناء الشعري الأول» في مرقد السيد نصرالله: تجديد للعهد وتأكيد على دور الكلمة في معركة الوعي

أقيم في مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله، «مهرجان الأمناء الشعري الأول» بمشاركة نخبة من الشعراء العرب، وذلك في أجواء إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين حسن نصرالله (رضوان الله عليه) وهاشم صفي الدين (رضوان الله عليه).

وجاءت هذه الفعالية بدعوة من الجمعيات والملتقيات والمنتديات الثقافية اللبنانية، وبالتعاون مع اتحاد الكتّاب اللبنانيين. وقد أكد المشاركون العرب أنّ حضورهم إلى لبنان يشكل موقفاً تضامنياً وثقافياً يعبر عن التزام الأدباء العرب بقضايا الأمة وتجديد العهد مع الشهداء والقادة المقاومين.

وشدد الشعراء على أنّ مشاركتهم تمثل عزاءً لشهداء الأمة وردّاً صادقاً من المثقف العربي والمسلم على محاولات الهدم والتشويه، معتبرين أنّ الكلمة الشعرية جزء من معركة الجهاد والدفاع والردع.

كما عبّروا عن اعتزازهم بالمجيء من بلدانهم إلى “أرض المقاومة” لتقديم التحية إلى شهيد الأمة السيد حسن نصرالله وجميع القادة الشهداء، مؤكدين أنّ الشعر يظل سلاحاً يحتاج إليه الميدان عند اشتداد المواجهة.

ورأى الشعراء أنّ المهرجان يشكل تجديداً لبيعة العهد والوفاء للقائد الاستثنائي الذي غيّر مجرى التاريخ، مشيرين إلى أنّ الثقافة والشعر يشكلان ركناً أصيلاً في معركة الوعي، وأنّ الإبداع الأدبي يظل وسيلة لتخليد القيم والمواقف وتعزيز التضامن بين الشعوب.

المصدر: موقع المنار