الثلاثاء   
   30 09 2025   
   7 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 19:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الوزير ناصر الدين شارك في قمة الصحة النفسية في قطر واجتمع بالمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة


      شارك وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية، التي انطلقت أعمالها اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من وزراء الصحة العرب والأجانب والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.

      وتأتي مشاركة وزير الصحة على رأس وفد رفيع من الوزارة في هذه القمة التي تعقد تحت شعار “النهوض برعاية الصحة النفسية من خلال الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية” تأكيدًا على التزام لبنان بتعزيز قطاع الصحة النفسية وإدماجه كجزء أساسي من منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

      وخلال مشاركته في القمة، التقى الوزير ناصر الدين ـالمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي التي كانت قد قامت بزيارة رسمية للبنان في تموز الماضي.

      حضر الاجتماع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في قطر شانت وارطانيان وممثلة منظمة الصحة العالمية في دولة قطر ومدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسان خير الدين وئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات هشام فواز ووفد تقني متخصص من المكتب الإقليمي.

      وتركزت المشاورات على ضرورة استمرار وتكثيف الدعم التقني واللوجستي الذي تقدمه المنظمة للقطاع الصحي في لبنان، كما تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الصحية، لا سيما في ملف الصحة النفسية الذي كان محور القمة.

      وشدد الوزير ناصر الدين على أهمية “دعم جهود دمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية وتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تعاطي مواد الإدمان”. وأكد أن “التزام لبنان بالشراكة الدولية تمثل بـتسديد الاشتراكات المتراكمة المتوجبة عليه لصالح المنظمة، مما يعيد للبنان حقه في التصويت والمشاركة الكاملة ضمن المنظمة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      ناصر الدين خلال لقاء خاص بمرضى التصلب اللويحي في بعلبك: نصرف على الأدوية المستعصية أكثر من 9 مليون دولار شهريًّا دون تفرقة

      ناصر الدين خلال لقاء خاص بمرضى التصلب اللويحي في بعلبك: نصرف على الأدوية المستعصية أكثر من 9 مليون دولار شهريًّا دون تفرقة

      ناصر الدين أطلق مبادرة “كارول” لتطبيق معايير السلامة في الحضانات: أي حضانة لا تلتزم شروط تجديد الترخيص ستُقفل

      ناصر الدين أطلق مبادرة “كارول” لتطبيق معايير السلامة في الحضانات: أي حضانة لا تلتزم شروط تجديد الترخيص ستُقفل

      ناصر الدين تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة

      ناصر الدين تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة