أوكرانيا والدنمارك تنفذان تدريبات مشتركة للتصدي للطائرات المسيرة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، عن إرسال فريق عسكري إلى الدنمارك للمشاركة في “تدريبات مشتركة” تهدف إلى “تبادل الخبرات” في مجال التصدي للطائرات الروسية المسيرة، في ظل تزايد تحليق هذه الطائرات في المجال الجوي الأوروبي.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “وصل شبابنا للقيام بتدريبات مشتركة مع شركائنا، والذين قد يشكلون النواة لنظام جديد لمواجهة المسيرات الروسية”.

يأتي هذا الإعلان قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي يومي الأربعاء والخميس في الدنمارك، والتي شهدت مؤخراً تحليق طائرات مسيرة مجهولة الهوية يشتبه في كونها روسية.

ومنذ بدء الحرب في العام 2022، تتعرض أوكرانيا لهجمات شبه يومية بالطائرات المسيرة، أحياناً بالمئات، مؤكداً أن “تجربة أوكرانيا هي الأكثر ملاءمة في أوروبا اليوم”، وأن “خبرتنا وخبراءنا وتقنياتنا قد يشكلون عنصراً أساسياً في الجدار الأوروبي المستقبلي المضاد للطائرات المسيرة”.

من جانبها، أعلنت بولندا، الاثنين، عن إرسال فريق عسكري إلى الدنمارك للمساهمة في ضمان أمن القمة، وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك خلال اجتماع حكومي: “طلبت السلطات الدنماركية منا المساعدة، وتم التماس مشاركة جنود بولنديين”.

ويأتي هذا في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتعزيز دفاعاته بعد خرق نحو عشرين طائرة مسيرة وثلاث مقاتلات روسية للأجواء الأوروبية، إضافة إلى تحليق طائرات مسيرة مجهولة فوق الدنمارك أدى إلى إغلاق عدد من المطارات لفترة وجيزة، بينها مطار العاصمة.

المصدر: أ.ف.ب.