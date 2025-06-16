لبنان

“المنار والنور” دانتا العدوان الصهيوني على التلفزيون الإيراني: محاولة يائسة لإسكات صوت من أصوات الحق

دانت المجموعة اللبنانية للإعلام (قناة المنار وإذاعة النور) في بيان لها الاثنين “الإعتداء الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني والذي يشكل اعتداء سافرًا على وسائل الإعلام وخرقا واضحا للقوانين الدولية التي تضمن حرية المؤسسات الإعلامية”.

ولفت البيان الى ان هذا الاعتداء الاسرائيلي “محاولة يائسة من جانب العدو لإسكات صوت من أصوات الحق التي طالما تميز بأصالته وقدرته على إيصال الرسالة الإعلامية الصادقة وتعبيره عن النبض العميق لمقاومة الشعوب المستضعفة”، وأشار الى ان “استهداف الإعلام باعتباره سلطة رابعة ومصدرًا لنقل الحقيقة، يعد جريمة ضد حرية التعبير ومحاولة لإسكات الصوت الحر”.

واكد البيان على “التضامن الكامل والدعم التام للإخوة في الإذاعة والتلفزيون الإيراني، الذين سيستمرون وبكل تأكيد في أداء رسالتهم برغم الاستهداف والعقوبات التي تمارس من أكثر من جهة على المؤسسات الإعلامية المناهضة للاستكبار العالمي”، ودعا “المرجعيات الحقوقية والمؤسسات الدولية المعنية اتخاذ كل الإجراءات المحاسبة المسؤولين عن هذا العمل العدواني ولضمان حماية المرافق الإعلامية والصحفيين في كل الظروف”، واضاف “ندعو بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى”.

المصدر: موقع المنار