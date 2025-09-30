الثلاثاء   
   30 09 2025   
   7 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 12:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    وزير الصناعة الإيراني يبحث تعزيز التجارة الإقليمية مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

      أجرى وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، محمد أتابك، محادثات مكثفة مع رؤساء الوزراء وكبار المسؤولين في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بمدينة مينسك، في إطار جهود إيران لتعزيز التجارة مع دول المنطقة، خصوصًا أعضاء هذا الاتحاد.

      وشارك وزير الصناعة، الذي يرأس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وبيلاروسيا نيابة عن النائب الأول للرئيس الإيراني، في اجتماعات مجلس رؤساء الوزراء، وأجرى مشاورات مع الوزراء البيلاروسيين وكبار المسؤولين الاقتصاديين والصناعيين، مؤكداً أهمية التكامل بين دول المنطقة والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز التنمية المستدامة.

      وقال أتابك في كلمته أمام المشاركين في افتتاح المعرض الدولي لروّاد الصناعة: “مستقبل منطقتنا يعتمد على إرادة قادة اليوم وقراراتهم لمصلحة شعوبنا”، مشدداً على أن تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتسريع الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية على المستوى العالمي.

      المصدر: وكالة ارنا

      مواضيع ذات صلة

      واشنطن ترحّل 100 إيرانياً إلى بلادهم عبر قطر

      واشنطن ترحّل 100 إيرانياً إلى بلادهم عبر قطر

      ايران واوزبكستان تبحثان زيادة حجم الترانزيت بين البلدين

      ايران واوزبكستان تبحثان زيادة حجم الترانزيت بين البلدين

      إيران تحطم الرقم القياسي لإنتاج النفط خلال سبع سنوات

      إيران تحطم الرقم القياسي لإنتاج النفط خلال سبع سنوات