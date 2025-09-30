وزير الصناعة الإيراني يبحث تعزيز التجارة الإقليمية مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أجرى وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، محمد أتابك، محادثات مكثفة مع رؤساء الوزراء وكبار المسؤولين في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بمدينة مينسك، في إطار جهود إيران لتعزيز التجارة مع دول المنطقة، خصوصًا أعضاء هذا الاتحاد.

وشارك وزير الصناعة، الذي يرأس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وبيلاروسيا نيابة عن النائب الأول للرئيس الإيراني، في اجتماعات مجلس رؤساء الوزراء، وأجرى مشاورات مع الوزراء البيلاروسيين وكبار المسؤولين الاقتصاديين والصناعيين، مؤكداً أهمية التكامل بين دول المنطقة والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز التنمية المستدامة.

وقال أتابك في كلمته أمام المشاركين في افتتاح المعرض الدولي لروّاد الصناعة: “مستقبل منطقتنا يعتمد على إرادة قادة اليوم وقراراتهم لمصلحة شعوبنا”، مشدداً على أن تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتسريع الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية على المستوى العالمي.

المصدر: وكالة ارنا