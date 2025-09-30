فلاديمير بوتين: روسيا تحقق الانتصار في المعركة العادلة بأوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية تحقق انتصارات في ما وصفها بـ”المعركة العادلة” في أوكرانيا.

وأضاف بوتين في مقطع مصور نشر على موقع الكرملين الاثنين: “يخوض مقاتلونا وقادتنا الهجوم، والدولة بأكملها، كل روسيا، تخوض هذه المعركة العادلة وتعمل بجد… نحن ندافع معاً عن حبنا للوطن الأم ووحدة مصيرنا التاريخي، نحن نقاتل وننتصر”.

وتشن روسيا غزوا شاملاً لأوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، واصفة إياه بـ”عملية عسكرية خاصة” لنزع السلاح من جارتها والقضاء على النازية، في حين تقول كييف وحلفاؤها إن الغزو محاولة إمبريالية غير مبررة للاستيلاء على الأرض.

ولا تلوح في الأفق نهاية للحرب على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع، بما في ذلك عقده قمماً منفصلة مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين.

وتسيطر روسيا على نحو 114500 كيلومتر مربع، أي ما يقارب 19% من مساحة أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم وأجزاء كبيرة من شرق وجنوب شرق البلاد، وفق خرائط عن ساحة المعركة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن أوكرانيا لديها فرصة لاستعادة الأراضي، في تراجع عن موقفه السابق، مشيراً إلى أن واشنطن تدرس طلب كييف للحصول على صواريخ توماهوك لتوجيه ضربات في عمق روسيا.

المصدر: وكالات