صفوي: أكثر من 500 صاروخ إيراني أصابت العدو خلال حرب الـ12 يوماً وقتلت 16 طياراً إسرائيلياً

أعلن المساعد والمستشار الأعلى للإمام الخامنئي، اللواء يحيى رحيم صفوي، أنّ إيران أطلقت خلال حرب الاثني عشر يوماً أكثر من 500 صاروخ على كيان الاحتلال، مؤكداً أنّ ما لا يقل عن 16 طياراً إسرائيلياً قُتلوا إثر هجوم صاروخي استهدف مجمعاً تدريبياً للطيارين.

وجاء كلام اللواء صفوي في كلمة ألقاها مساء الاثنين، خلال مراسم إحياء أسبوع الدفاع المقدس في قاعة الشيخ المفيد بجامعة قم، حيث أشار إلى أهمية الجامعات ودورها في تربية جيل مسؤول وواعٍ ومبدع قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأكد أنّ الجامعات، إلى جانب دورها التعليمي والعلمي، تستطيع أن تكون محرّكاً أساسياً في صياغة استراتيجيات اقتصادية وسياسية واجتماعية تعزز الأمن القومي والاقتدار الوطني.

وشدّد صفوي على أنّ تربية جيل ملتزم وواعٍ تمثل ركيزة أساسية في ضمان الأمن القومي، موضحاً أنّ تجربة الدفاع المقدس والمعارك الأخيرة أظهرت قدرة الشباب على حماية الاستقلال الوطني والحفاظ على التنمية المستدامة

وفي حديثه عن حرب الاثني عشر يوماً، أشار صفوي إلى أنّ الهجمات الصاروخية الإيرانية ألحقت أضراراً جسيمة بمصافي النفط ومحطات الطاقة ومراكز الأبحاث الإسرائيلية، لافتاً إلى أنّ قوة بعض الصواريخ بلغت حداً يشبه تأثير الزلازل، ما اضطر العدو إلى طلب وقف لإطلاق النار عبر الولايات المتحدة. وأكد أنّ هذه المعركة أثبتت أنّ الجهوزية الدفاعية والقدرة الرادعة العملياتية لإيران قادرة على دحر العدو وضمان الأمن القومي دون الحاجة إلى القوى الأجنبية.

كما لفت المستشار الأعلى للإمام السيد القائد إلى أنّ القوى العالمية لا تزال تعمل على إضعاف القدرات الوطنية، إلا أنّ محور المقاومة والشعوب الملتزمة يمثلان الركيزة الأساس في حماية إيران وضمان استقلالها السياسي وتقدمها الإقليمي. وأكد أنّ تطوير القدرات الدفاعية في المجالات كافة، إلى جانب تعزيز التماسك الوطني، هو السبيل لتحقيق الردع الكامل، مشيراً إلى أنّ الجاهزية يجب أن تكون شاملة لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد إلى إدارة الأزمات والتخطيط الاقتصادي والسياسي.

وختم صفوي بالتأكيد أنّ مقاومة الهيمنة الأجنبية والاعتماد على الذات والجاهزية الدفاعية هي الركائز الأساسية لاقتدار إيران في المنطقة والعالم، وأنّ هذه القواعد الصلبة لا يمكن لأي تهديد أن يهزّها.

المصدر: وكالة ارنا