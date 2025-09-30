الثلاثاء   
    إصابة 11 جندياً إسرائيلياً في هجوم على معقل عسكري بغزة

    أفادت وسائل إعلام العدو عن هجوم استهدف معقلاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة عصر اليوم، وأسفر عن سقوط 11 إصابة في صفوف الجنود، بينهم خمس إصابات وُصفت بالخطيرة.

    وبحسب التفاصيل، فإن خمسة مقاتلين تسللوا إلى داخل الموقع العسكري التابع للواء “كفير” قرابة الساعة 17:25، حيث تمكنوا من زرع عبوتين ناسفتين على دبابة تابعة لكتيبة 82، قبل أن يخوضوا مواجهة مباشرة مع الجنود بإطلاق نار عن قرب.

    وأسفرت العملية عن مقتل اثنين من المهاجمين، بينما انسحب ثلاثة آخرون من المكان، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات المطاردة في المنطقة.

    كما أُصيب ستة جنود آخرين بجروح طفيفة خلال عملية إخلاء المصابين، ونُقلوا جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد أُبلغت عائلاتهم بالحادث.

    المصدر: الاعلام الحربي

