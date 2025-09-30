ايران واوزبكستان تبحثان زيادة حجم الترانزيت بين البلدين

عُقد اجتماع افتراضي، أمس الإثنين، بين وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية السيدة فرزانه صادق، مع وزير النقل الأوزبكي، حيث شدّد الجانبان على ضرورة رفع حجم الترانزيت بين البلدين واستمرار إلغاء الرسوم المتبادلة البالغة 400 دولار .

ووفقاً لوزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، فقد جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون في مجالات النقل والترانزيت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أوزبكستان، ومعالجة التحديات المتعلقة بالنقل البري، وخاصة القضايا المرتبطة بسائقي الشاحنات الإيرانيين والأوزبك، وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

وخلال اللقاء، نوه الطرفان بالنمو المتواصل في عمليات الترانزيت بين البلدين، وأشارا إلى عزم القيادتين العُليا في إيران وأوزبكستان على توسيع العلاقات الشاملة، خصوصاً في قطاع الاقتصاد، كما جرت مناقشة خارطة طريق لتنفيذ التفاهمات السابقة في مجال النقل، إلى جانب مخرجات الاجتماع السادس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة.

وتطرقت المباحثات عبر الفضاء الافتراضي أمس الإثنين بين ايران واوزبكستان، إلى قضايا عدة منها استمرار إلغاء الرسوم المتبادلة البالغة 400 دولار، وإصدار تصاريح النقل من وإلى دول ثالثة، فضلا عن مسائل فنية أخرى، حيث تم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

واتفق الجانبان ايضا على عقد اجتماع فني بمشاركة الجهات المختصة من كلا البلدين في العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الأسبوع الجاري لمتابعة التفاصيل بشكل أدق.

المصدر: وكالة مهر