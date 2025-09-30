عراقجي يلتقي وزير الخارجية الكوبي ويؤكدان تعزيز العلاقات ورفض الهيمنة

التقى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، بوزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية والصحية، مؤكدَين عزم طهران وهافانا على تطوير العلاقات في مختلف الميادين.

كما تطرق الوزيران إلى التطورات الدولية، ولا سيما في غرب آسيا ومنطقة البحر الكاريبي، حيث عبّرا عن قلقهما من تصاعد السياسات الأحادية وتجاهل القوانين الدولية. وأكدا ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ووقف جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، ووضع حد لإفلات كيان العدو الصهيوني من المحاسبة.

وشدد عراقجي ورودريغيز على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين إيران وكوبا داخل المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف، في مواجهة مشاريع الهيمنة الأميركية وسياسات العقوبات غير القانونية.

المصدر: وكالة مهر