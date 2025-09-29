النونو: لم نتلقَّ الخطة الأمريكية ومستعدون لاتفاقٍ ينهي الحرب

نفى القيادي في حركة حماس طاهر النونو تلقي حركته “أي نسخة من الخطة الأمريكية المطروحة لإنهاء الحرب على غزة”.

وقال النونو في حديث له مساء الإثنين إن “حماس لم تكن جزءًا من المفاوضات بشأن الخطة الأمريكية المطروحة حاليًا”، وأوضح أن “إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مرتبط بانتهاء الحرب وانسحاب الاحتلال من غزة”، وشدّد على أن “سلاح المقاومة مرتبط بإقامة دولة فلسطينية”، وأشار إلى “استعداد حماس لإبرام هدنة تمتد لسنوات، وأنها قبلت مقترح مصر بتشكيل إدارة مستقلة لقطاع غزة”.

وتابع النونو “جادّون في إطلاق سراح الأسرى ضمن اتفاقٍ ينهي الحرب على غزة ويضمن انسحاب الاحتلال”، وأكد أن “حماس جاهزة للتوافق مع السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة وفاق وطني لإدارة غزة والضفة”، وشدّد على أن “الحركة لا ترغب في استمرار الحرب”، وأضاف أنها “ستقوم بدراسة أي مقترح لا يتعارض مع مصالح الفلسطينيين”، وأوضح أن “الشعب الفلسطيني ليس قاصرًا ولا يقبل أي وصاية من الخارج”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام