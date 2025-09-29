الشيخ القطان: سنبقى على نهج المقاومة

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “سنبقى على هذا النهج القويم؛ سنبقى على نهج مقاومة الاحتلال ومقاومة العدو، ولو أبى من أبى، ولو تراجع من تراجع، فسنبقى أوفياء لهذا الخط، بل سنبقى جزءًا من مواجهة هذا العدو”.

وتابع الشيخ القطان في حديث له، يوم الاثنين “نقول لأهل غزة: اثبتوا لكل العالم، كما أثبت لبنان، وكما أثبت المجاهدون في لبنان، أن هذه الحركات المقاومة ستبقى هي العلامة الفارقة، وهي العلامة التي من خلالها يُعرَف الحق من الباطل”.

وأضاف الشيخ القطان “يا سماحة السيد حسن نصر الله، قلتَ، وقولُك هو الصدق؛ إن المقاومة في لبنان وُلدت من رحم السنة”، وقال “نحن، كأهل السنة والجماعة، نقول لك يا سماحة السيد: اطمئن؛ فإن كل الشرفاء من المسلمين سنةً وشيعةً، ومن المسيحيين والدروز، ومن كل الطوائف والمذاهب، سيبقون على نهج المقاومة، ونهج مواجهة أعداء الإنسانية، وأعداء المسلمين تحديدًا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام